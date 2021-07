Vitteaux Chapelle de l'hôpital Saint-Nicolas Côte-d'Or, Vitteaux Visitez la chapelle Saint-Nicolas Chapelle de l’hôpital Saint-Nicolas Vitteaux Catégories d’évènement: Côte-d'Or

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle de l’hôpital Saint-Nicolas

Le corps central des bâtiments comprend une chapelle et deux salles adjacentes. Les deux ailes encadrant la cour ont été construites vers 1740.

Entrée libre

Un hôpital construit entre 1693 et 1750. Chapelle de l’hôpital Saint-Nicolas Place du Dr Quignard 21350 Vitteaux Vitteaux Côte-d’Or

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

