du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle de Condat

Dans un écran de verdure tres calme, la Chapelle Notre Dame de Condat vous ouvre ses portes, le diaporama en continu retrace l’histoire de ce monument, une personne bénévole est présente pour répondre à vos question.

Gratuit. Entrée libre suivant les restrictions du COVID-19.

Visite libre gratuite, disposition d'un diaporama "La Chapelle au fil du temps". Chapelle de Condat Allée du Guesclin, 33500 Libourne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

