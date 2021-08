Mérignac Chapelle de Beutre Gironde, Mérignac Visitez la chapelle de Beutre Chapelle de Beutre Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Chapelle de Beutre, le dimanche 19 septembre à 11:00 Gratuit. Sur inscription obligatoire. 10 personnes maximum.

Profitez d’une visite commentée qui, au-delà de la découverte de la chapelle, vous propose de parcourir toute l’histoire d’un quartier. Chapelle de Beutre Avenue de l’Argonne, 33700 Mérignac Mérignac Beutre Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00

