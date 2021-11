Orbec Orbec Calvados, Orbec Visitez la champignonnière d’Orbec ! Orbec Orbec Catégories d’évènement: Calvados

Visite guidée par le champignonniste de la dernière champignonnière en cave du Calvados ! Pour tout savoir de la culture du champignon de Paris mais aussi du pleurote et du shiitake. Découvrez le savoir-faire artisanal dans un décor unique : une ancienne carrière de pierre exploitée du Moyen-Age à la fin du 19 ème siècle, devenue champignonnière mais aussi lieu de refuge en 1944. Le champignonniste vous accueille en personne mais pensez à réserver ! Réservation obligatoire (places limitées) pat téléphone (merci de privilégier les SMS). Prévoir des chaussures confortables et "une petite laine".

