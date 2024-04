VISITEZ LA CASEMATE 105C Sentier côtier du parc du Pointeau Saint-Brevin-les-Pins, samedi 20 juillet 2024.

VISITEZ LA CASEMATE 105C Sentier côtier du parc du Pointeau Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Visitez une authentique casemate du Mur de l’Atlantique, entièrement restaurée dans son état d’origine par l’association brévinoise Bunker Archéo 44.

Saint-Brevin, terre d’Histoire et gardienne de l’estuaire de la Loire depuis les Romains, est richement pourvue en fortifications sur tout son territoire motte féodale, batteries de côte françaises du XIXème et XXème siècles à Mindin et au Pointeau, bunkers allemands du Mur de l’Atlantique.

Le Mur de l’Atlantique à Saint-Brevin, ce sont 227 bunkers de tous types et toutes tailles construits sur la commune pendant la guerre, y compris sur son territoire rural ! Une densité considérable qui a peu d’équivalent en France et en Europe.

La casemate 105C replonge les visiteurs au cœur de la 2nde Guerre Mondiale. Ce blockhaus, construit par les Allemands en 1943, faisait partie d’un vaste dispositif défensif installé au Pointeau qui devait protéger la base sous-marine de Saint-Nazaire des attaques des alliés. Avec 2m de béton armé pour les murs et la toiture et 80cm pour les cloisons intérieures, il a été bâti selon les normes classiques des fortifications allemandes.

Cette casemate a été restaurée dans son état originel de 1944, jusque dans les moindres détails, par les membres de l’association.

Une belle initiative qui permet aux jeunes générations de découvrir un patrimoine enfoui depuis plus de 50 ans.

Une visite guidée sur réservation uniquement (ouverture des réservation 2 semaines avant chaque date de visite).

La Casemate peut accueillir 10 personnes par visite, l’inscription s’effectue en ligne, ou à l’Office de Tourisme de Saint-Brevin ou Paimboeuf.

Les enfants de moins de 5 ans n’ont pas besoin d’être inscrits.

Merci à vous de respecter l’horaire de votre rendez-vous !

( function() {

var widgetProduit = AllianceReseaux.Widget.Instance( « Produit », { idPanier: »8x3y8_M », idIntegration:946, langue: »fr », ui: »CA-OPBI-115457-58540″ } );

widgetProduit.Initialise();

})();

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20 09:00:00

fin : 2024-07-20 12:30:00

Sentier côtier du parc du Pointeau Accès Chemin de la Marine

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire ot@tourisme-saint-brevin.fr

L’événement VISITEZ LA CASEMATE 105C Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2024-04-05 par eSPRIT Pays de la Loire