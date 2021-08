Hastingues Place du Général de Monsabert Hastingues, Landes Visitez la Bastide Place du Général de Monsabert Hastingues Catégories d’évènement: Hastingues

Landes

Visitez la Bastide Place du Général de Monsabert, 18 septembre 2021, Hastingues. Visitez la Bastide

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Place du Général de Monsabert Gratuit. Pass sanitaire et masque obligatoire.

Visite guidée de la Bastide de Hastingues par notre ambassadeur. Place du Général de Monsabert 1, place du Général de Monsabert 40300 Hastingues Hastingues Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hastingues, Landes Autres Lieu Place du Général de Monsabert Adresse 1, place du Général de Monsabert 40300 Hastingues Ville Hastingues lieuville Place du Général de Monsabert Hastingues