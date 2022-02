Visitez et rencontrez les artistes magiciens, maîtres des lieux ! Maison de la Magie Robert-Houdin Blois Catégories d’évènement: Blois

Maison de la Magie Robert-Houdin, le samedi 14 mai à 19:00

La magie opère dans les moindres recoins : dragons surgissant aux fenêtres, automates, jeux d’optiques, miroirs et illusions vous font vivre des instants incroyables ! Partagez de nouvelles expériences et profitez en pour échanger avec les magiciens du lieu. Au programme, close-up (magie de proximité) et tours surprenants dans des salles entièrement réaménagées ! Maison de la Magie Robert-Houdin Place du château Blois Blois Loir-et-Cher

Lieu Maison de la Magie Robert-Houdin Adresse Place du château Blois Ville Blois

