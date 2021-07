Rosheim Maison Romane Bas-Rhin, Rosheim Visitez cette maison du XIIe siècle Maison Romane Rosheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

### Comment vivait-on dans une maison médiévale ? Qui y habitait ? Des questions qui trouvent des réponses au cours de la visite de la plus ancienne maison conservée d’Alsace ! La Maison Romane est la plus ancienne habitation conservée d’Alsace, voir même de France ! Véritable petite construction luxueuse, elle demeure l’exemple le mieux conservé de Rosheim de l’architecture urbaine médiévale. C’était dans ce type de maison confortable que vivaient les personnages importants de la ville : les chevaliers, les représentants des institutions religieuses, ou bien les riches marchands. Rentrez dans leur quotidien au cours de ces deux après-midis !

Gratuit. Visite libre. Visite guidée dimanche matin à 11h.

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

