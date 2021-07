Wassy Gare de Wassy Haute-Marne, Wassy Visitez cette gare typique du XIXe siècle Gare de Wassy Wassy Catégories d’évènement: Haute-Marne

Wassy

Visitez cette gare typique du XIXe siècle Gare de Wassy, 19 septembre 2021, Wassy. Visitez cette gare typique du XIXe siècle

Gare de Wassy, le dimanche 19 septembre à 15:00

### Visite commentée des équipements de la Gare par les Amis de la Gare de Wassy, son histoire et celle des lignes de chemin de fer qui la desservaient. Saint-Dizier – Wassy – Brousseval – Doulevant et Troyes – Wassy – Nancy par Brienne et Sorcy.

Gratuit. Entrée libre. Les visites se feront au fur et à mesure des arrivées par petits groupes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Wassy Autres Lieu Gare de Wassy Adresse 15 rue de la gare, 52130 Wassy Ville Wassy lieuville Gare de Wassy Wassy