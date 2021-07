Senones Abbaye Saint-Pierre Senones, Vosges Visitez cette abbaye bénédictine fondée au VIIe siècle Abbaye Saint-Pierre Senones Catégories d’évènement: Senones

Abbaye Saint-Pierre, le dimanche 19 septembre à 10:00

### Abbatiale Saint-Gondelbert, bâtiments conventuels… laissez-vous guider à travers cet ensemble exceptionnel. Découvrez les bâtiments conventuels qui ont conservé la quasi-totalité de leur configuration du XVIIIe siècle. Vous passerez également par l’église reconstruite en 1860, qui a gardé son clocher médiéval. Le saviez-vous ? Cette abbaye a reçu Voltaire. Pour en découvrir davantage, participez à cette visite guidée !

Gratuit. Entrée libre.

Abbaye Saint-Pierre 18 place Dom Calmet, 88210 Senones Senones Vosges

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:30:00

Abbaye Saint-Pierre Adresse 18 place Dom Calmet, 88210 Senones Ville Senones