Visitez cet édifice administratif rénové Hôtel de ville, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Rosheim.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel de ville

### Redécouvrez l’Hôtel de Ville de Rosheim après plus d’un an de rénovation ! Nécessaires pour des questions d’accessibilité, les travaux ont été l’occasion de réinventer un bâtiment chargé d’Histoire. Partez à la découverte de l’Hôtel de Ville de Rosheim après plus d’une année de restauration. Replongez au coeur de de l’Histoire du monument et de la cité romane, entre les objets témoins du passé et ceux de la vie citoyenne. Une exposition retracera les grandes dates de l’histoire du site et les grandes lignes du projet réalisé.

Gratuit. Entrée libre. Possibilité de visites guidées sur réservation à 15h00 et 16h30.

Hôtel de ville 84 place de la République, 67560 Rosheim Rosheim Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00