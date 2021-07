Strasbourg Lycée international des Pontonniers Bas-Rhin, Strasbourg Visitez ce lycée, manifeste du renouveau de l’architecture régionale Lycée international des Pontonniers Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

### Suivez les lycéens médiateurs en histoire des arts et visitez le lycée des Pontonniers, considéré comme le « plus beau lycée de France » par ses élèves. Depuis près de 110 ans, ce bâtiment a gardé la même fonction éducative. Suivez les élèves en enseignement Histoire des Arts et découvrez l’histoire de leur lycée.

Gratuit. Entrée libre sur inscription obligatoire, en téléphonant au 03 88 37 15 25. Groupe limité à 15 personnes enfants inclus. Départ des visites guidées : 14h00, 14h15, 14h30, 14h45, 15h00, 15h15.

Lycée international des Pontonniers 1 rue des Pontonniers, 67000 Strasbourg Strasbourg Bas-Rhin

