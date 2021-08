Strasbourg Bains municipaux de Strasbourg Bas-Rhin, Strasbourg Visitez ce joyau de la Neustadt Bains municipaux de Strasbourg Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bains municipaux de Strasbourg, le samedi 18 septembre à 10:00

### Venez découvrir les Bains municipaux de Strasbourg, à quelques semaines de leur inauguration ! À l’occasion de ce week-end parimonial, les Bains municipaux de Strasbourg vous ouvrent leur porte pour une visite commentée par celles et ceux en charge de leur rénovation ! Venez découvrir les Petit et Grand Bassins en eau, la Rotonde restaurée et les autres merveilles que recèlent ce joyau de la Neustadt classé au titre des Monuments historiques… Fermés en juin 2018, les Bains municipaux de Strasbourg font actuellement l’objet de travaux de rénovation. Pilotés par la SPL Deux-Rives, ces travaux sont opérés par le groupement Eiffage Construction Alsace, entouré de l’agence Chatillon Architectes et l’agence TNA. La société Equalia assurera l’exploitation des Bains par la suite.

Gratuit. Sur inscription. 40 places disponibles.

