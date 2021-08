Autigny-la-Tour Château d'Autigny-la-Tour Autigny-la-Tour, Vosges Visitez ce château de l’Ouest des Vosges, reconstruit au XVIIIe siècle Château d’Autigny-la-Tour Autigny-la-Tour Catégories d’évènement: Autigny-la-Tour

le dimanche 19 septembre à Château d’Autigny-la-Tour Tarif : 5€. Entrée libre.

Ce château reconstruit au XVIIIe siècle par le Comte de Gondrecourt, vous permettra de découvrir le mode de vie des classes aristocratiques des XVIIe et XVIIIe siècles. Château d’Autigny-la-Tour 4 rue du Château, 88300 Autigny-la-Tour Autigny-la-Tour Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:30:00

