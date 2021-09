Aubigny Bourg Aubigny Aubigny, Deux-Sèvres Visitez Aubigny ! Bourg Aubigny Aubigny Catégories d’évènement: Aubigny

### Découvrez la richesse du patrimoine d’Aubigny et laissez-vous séduire par les curiosités que vous offre son bâti ou sa nature. A partir de la carte ou des descriptifs, baladez-vous ! Venez apprécier la grande diversité végétale et, au détour du chemin, laissez-vous charmer par la faune sauvage qui se cache dans les fourrés, les haies, les mares… C’est une invitation à la randonnée et aux balades de découverte, à pied ou à vélo, du patrimoine de la commune ! [[https://aubigny79.fr/patrimoine-et-curiosites/patrimoine-bati-et-naturel](https://aubigny79.fr/patrimoine-et-curiosites/patrimoine-bati-et-naturel)](https://aubigny79.fr/patrimoine-et-curiosites/patrimoine-bati-et-naturel) [[https://aubigny79.fr/patrimoine-et-curiosites/histoire-daubigny](https://aubigny79.fr/patrimoine-et-curiosites/histoire-daubigny)](https://aubigny79.fr/patrimoine-et-curiosites/histoire-daubigny) [[https://aubigny79.fr/patrimoine-et-curiosites/itineraires-de-balades](https://aubigny79.fr/patrimoine-et-curiosites/itineraires-de-balades)](https://aubigny79.fr/patrimoine-et-curiosites/itineraires-de-balades)

Gratuit. Accès libre.

2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T19:30:00;2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T19:30:00

