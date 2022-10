Visitez Algues Armorique Pléguien Pléguien Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Pléguien

Visitez Algues Armorique Pléguien, 4 novembre 2022, Pléguien. Visitez Algues Armorique

1, Kerlan Pléguien Ctes-d’Armor

2022-11-04 – 2022-11-04 Pléguien

Ctes-d’Armor Pléguien La Semaine du Tourisme Economique et des savoir-faire tiendra sa deuxième édition du 24 octobre au 6 novembre 2022. L’Office de Tourisme Falaises d’Armor participe et a mobilisé un panel varié de ses partenaires. Durant deux semaines en Bretagne, des entreprises ouvrent exceptionnellement leurs portes pour vous faire découvrir leurs savoir-faire. En Falaises d’Armor, les brasseurs, producteurs, créateurs, prestataires de séjours, vous ouvrent leurs coulisses. ALGUES ARMORIQUE

Algues Armorique est producteur et transformateur en algues alimentaires. Dans leur boutique, Isabelle et Thierry vous invite à un voyage iodé : 9 algues alimentaires – thés infusions aux algues – pâtes aux algues – sel aux algues – court bouillon aux algues …

Algues Armorique est aussi le fournisseur d’algues privilégié par des artisans de bouche locaux comme les boulangers.

Engagé dans une approche pédagogique, Thierry élabore par ailleurs un programme annuel d’animations « découverte des algues et leur environnement. contact@falaisesdarmor.com +33 2 96 70 12 47 Pléguien

dernière mise à jour : 2022-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor, Pléguien Autres Lieu Pléguien Adresse 1, Kerlan Pléguien Ctes-d'Armor Ville Pléguien lieuville Pléguien Departement Ctes-d'Armor

Pléguien Pléguien Ctes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pleguien/

Visitez Algues Armorique Pléguien 2022-11-04 was last modified: by Visitez Algues Armorique Pléguien Pléguien 4 novembre 2022 1 Ctes-d'Armor Kerlan Pléguien Ctes-d'Armor Pléguien

Pléguien Ctes-d'Armor