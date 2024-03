Visit’Expo « GigOwatt ?! Quelles énergies pour demain ? » Musée Exploradôme, des sciences et du numérique Vitry-sur-Seine, samedi 13 avril 2024.

Le samedi 13 avril 2024

de 15h00 à 16h00

.Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans. payant

10 euros par personne.

Viens relever le défi de la transition énergétique avec « GigOwatt ?! ».

Tu as de l’énergie à revendre ? Viens la partager avec nous et découvrir, accompagné·e de notre médiateur·rice l’exposition temporaire « GigOwatt ?! Quelles énergies pour demain ? ». Au programme, un jeu de plateau, des défis et pleins d’infos positives sur le climat et la transition énergétique !

Musée Exploradôme, des sciences et du numérique 18, avenue Henri Barbusse 94400

Contact : http://www.exploradome.fr/gigOwatt-quelles-energies-demain +33143911620 reservation@exploradome.com https://www.helloasso.com/associations/exploradome-savoir-apprendre/evenements/visit-expo-gigowatt-quelles-energies-pour-demain-13-04

Tiphaine Vaisse