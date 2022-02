Visiteuse du jeudi – épisode 22 : Stéphanie Ampart – Partenariats et réseaux activistes à So Good Hôtel71, 24 mars 2022, Lyon.

À l’initiative de Hôtel71 – et après une première saison en 2020 – le cycle Les Visiteurs Du Jeudi accueille des conférences avec des personnalités et des experts du monde des médias ou du secteur culturel. L’enjeu central : l’outillage et la capacitation des entrepreneurs créatifs. Ce cycle propose des sessions de rencontre avec des personnalités qui partagent leur expérience et leur expertise. Visiteuse du jeudi – épisode 22 : Stéphanie Ampart – Partenariats et réseaux activistes à So Good ————————————————————————————————- Stéphanie Ampart nous parlera de son parcours dans le monde des médias et de la communication et de son rôle au sein de SoGood, un mouvement qui met en lumière les initiatives œuvrant pour un monde meilleur. Les thèmes abordés : ——————– — Médias — ESS — Média de Solution — Transition — RSE —Entrepreneuriat — Activisme L’INVITÉE : STÉPHANIE AMPART —————————- “Entre-metteuse en scène”, inspirée par les relations humaines, l’innovation sociale et le collectif, Stéphanie Ampart accompagne les organisations dans leur transition, leur prise de parole et leur prise de conscience. Elle tire une grande partie de son expérience dans le monde des médias et de la communication où elle a appris à jouer avec l’information et le pouvoir des mots. Après plus de 20 ans d’expérience en France et à l’international, elle fonde Agent Libre, sa société de conseil. En 2013, elle rejoint Sparknews en qualité de Directrice adjointe, afin de partager des solutions et créer de l’impact social. Stéphanie rejoint SoGood, un mouvement créé par Ulule et SoPress pour mettre en lumière celles et ceux qui œuvrent pour un monde meilleur. Ce mouvement se décline sous la forme d’un magazine papier trimestriel via des articles, des podcasts et des événements sur le territoire national.

Hôtel71 71 quai Perrache, 69002 Lyon Lyon Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T18:00:00 2022-03-24T19:30:00