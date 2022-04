Visiteur en herbe : De la photosculpture à l’impression 3D Compiègne, 11 avril 2022, Compiègne.

Visiteur en herbe : De la photosculpture à l’impression 3D Compiègne

2022-04-11 – 2022-04-11

Compiègne Oise Compiègne Oise

9

Savais-tu que dès le Second Empire on réalisait des figurines d’après des photographies ? Viens à la rencontre de ces créations surprenantes et essaye-toi à l’impression 3D !

Lors des vacances scolaires, des activités permettant de découvrir les collections seront proposées aux adolescents, âgés de 13 à 17 ans.

Réservation recommandée par mail !

reservation.compiegne@culture.gouv.fr +33 3 44 38 47 00 https://chateaudecompiegne.fr/

© Irwin Leullier / Oise Tourisme

Compiègne

dernière mise à jour : 2022-04-07 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme de l’Agglomération de Compiègne