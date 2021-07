Nemours Musée de Préhistoire d'Île-de-France Nemours, Seine-et-Marne Visites virtuelles du site préhistorique d’Ormesson Musée de Préhistoire d’Île-de-France Nemours Catégories d’évènement: Nemours

Le site préhistorique d’Ormesson, situé à 5 km du musée, est fouillé depuis 2007. En 2012, un niveau solutréen est découvert avec des structures d’habitats bien conservées. La campagne de fouilles 2021 va permettre de mettre au jour une 7e habitation. Un relevé 3D sera réalisé au début, en cours et à l’issue de la fouille. Ce projet unique en France, va permettre aux visiteurs du musée de retrouver sur tablette, les méthodologies de fouilles et les découvertes exceptionnelles d’un niveau de 17 000 ans, unique au nord de la Loire. Inaugurée comme point d’orgue de l’été culturel à l’occasion des Journées européenne du patrimoine, cette visite en 3D confortera le musée dans son rôle de vulgarisation de la recherche archéologique et ouvrira la saison d’évènements dans le cadre des 40 ans du musée, fêté lors de semaine de la Science au mois d’octobre avec une conférence de Pierre Bodu, directeur des fouilles du site d’Ormesson (77). Visite virtuelle sur tablette de la fouille du mois d’août 2021 du site préhistorique d’Ormesson Musée de Préhistoire d’Île-de-France 48 avenue Étienne Dailly 77140 Nemours Nemours Seine-et-Marne

