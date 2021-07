Paris École militaire Paris Visites virtuelles de l’École militaire École militaire Paris Catégorie d’évènement: Paris

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à École militaire

Chaque année, l’École militaire de Paris accueille en moyenne 10 000 visiteurs lors des JEP. Aujourd’hui, vous pouvez découvrir ce site historique de 12 hectares seul ou en groupe, accompagné par un guide-conférencier. Vous pouvez aussi visiter par vous-même, à votre rythme, en téléchargeant de courtes vidéos sur YouTube®. Quel que soit votre choix, sachez que vous foulez ici même les pas de Louis XV, de Napoléon Bonaparte, du général De Gaulle ou bien encore du Pape Jean-Paul II. Bonne visite… * L’École militaire de Paris, [emblème du patrimoine historique militaire](https://www.youtube.com/watch?v=M1V6bTp59lM) * L’École militaire de Paris [aujourd’hui](https://www.youtube.com/watch?v=iQCH77MP8fE) * La [fondation](https://www.youtube.com/watch?v=-bt8Zcn7xs4) de l’École militaire * École militaire Paris : [le salon des Maréchaux](https://www.youtube.com/watch?v=5-Ob4ZbOojA) * École militaire Paris : [la chapelle Saint Louis](https://www.youtube.com/watch?v=B-KkXJSDVwc) * École militaire Paris : [les tableaux de la chapelle Saint Louis](https://www.youtube.com/watch?v=uurZiZISICY) * École militaire Paris : [la section équestre militaire](https://www.youtube.com/watch?v=gnBHm9MigWs) * École militaire Paris : [la ibliothèque patrimoniale](https://www.youtube.com/watch?v=OTV53RzukEE) * École militaire Paris : [la rotonde Gabriel](https://www.youtube.com/watch?v=cXIlrCzSXZ8) Si vous ne pouvez pas vous déplacer à l’École militaire, vous pouvez néanmoins la visiter et découvrir son patrimoine historique unique au travers de plusieurs courtes vidéos à visionner sur YouTube®. École militaire 1 place Joffre 75007 Paris Paris Paris 7e Arrondissement Paris

