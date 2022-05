Visites Urbaines – Nature et urbanisme à Lille le long des remparts (partie sud) Jardin des plantes, 11 juin 2022, Lille.

Jardin des plantes, le samedi 11 juin à 10:30

En 2022, un cycle de trois visites autour du thème « nature et ville », au printemps puis repris à l’automne. On peut aborder le thème de la nature et de la ville sous bien des formes : biodiversité, nature, agriculture urbaine, architecture écologique… Le WAAO vous invite cette année à la découverte de cette nature protéiforme en ville, sous forme de promenade, à Lille et dans la métropole. Nature et urbanisme à Lille le long des remparts (partie sud), du cimetière au jardin des Plantes Lille garde des traces du dessin de ses anciennes fortifications ; elles sont aujourd’hui une liaison verte urbaine dans la trame verte de la métropole. C’est une promenade verte, historique et urbanistique de 3 km, cette fois-ci au sud de la ville, que le WAAO vous propose, depuis le cimetière du Sud jusqu’au Jardin des plantes, à travers presque 170 ans de transformations. RENDEZ-VOUS : devant le cimetière du Sud au 91, rue du faubourg des Postes, à côté de l’arrêt « Cimetière du sud » des bus Citadine et L92 – à 800 m du métro Porte des Postes FIN : au Jardin des Plantes, métro Porte d’Arras

tarif adhérent: 3€ / non adhérent: 5€

Jardin des plantes 306 Rue du Jardin des Plantes Lille Lille-Moulins Nord



