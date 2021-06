Pujols Pujols Lot-et-Garonne, Pujols Visites thématiques – Le fabuleux destin de la piscine de Malbentre Pujols Pujols Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Pujols

Visites thématiques – Le fabuleux destin de la piscine de Malbentre Pujols, 5 août 2021-5 août 2021, Pujols. Visites thématiques – Le fabuleux destin de la piscine de Malbentre 2021-08-05 – 2021-08-05 Rue de Malbentre Rendez-vous devant l’entrée principale

Pujols Lot-et-Garonne Pujols Visite de la piscine de Malbentre.

Durée de 1h à 1h30, réservation conseillée. Visite de la piscine de Malbentre.

