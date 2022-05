Visites thématiques et historiques au Père-Lachaise Cimetière du Père-Lachaise Paris Catégories d’évènement: île de France

Nombre de participants limité à 20 pour chaque visite (places attribuées dans l'ordre d'arrivée)

4 visites sont proposées par l’Association des Amis et Passionnés du Père-Lachaise pour offrir, à travers des thématiques particulières, des facettes de l’histoire singulière du plus grand cimetière intra-muros de Paris. Nombre de participants limité à 20 pour chaque visite (places attribuées dans l’ordre d’arrivée) Rendez-vous à l’entrée principale, sur l’Avenue Principale (emplacement n° 4 sur la carte présente dans le programme général du Printemps des cimetières). À 10h30 : Balade féminine au fil du temps (1h30) À 10h30 : Métro et Père-Lachaise (1h30) et À 14h00 : Visite généraliste (1h30) À 14h00 : La Franc Maçonnerie (1h30) Événement en lien avec le Printemps des cimetières 2022 Cimetière du Père-Lachaise 16, rue du Repos 75020 Paris Contact :

Romain Duflos

