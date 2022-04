Visites thématiques – Au fil de l’eau : en canoë Casseneuil Casseneuil Catégories d’évènement: Casseneuil

Casseneuil Lot-et-Garonne 10 10 EUR Alors que le musée de Gajac mettra à l’honneur le thème de la rivière lors de l’exposition temporaire qui débutera en juillet, le Pays d’art et d’histoire vous propose de (re)découvrir le Lot, en pagayant sur l’eau. Les 2 visites en canoë sont organisées avec Fungrave, à partir de 6 ans. Les participants doivent savoir nager. Durée: 1h à 1h30

