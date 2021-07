VISITES THÉÂTRALISÉES – « SUR LES PAS DE LA VELUE » La Ferté-Bernard, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, La Ferté-Bernard.

VISITES THÉÂTRALISÉES – « SUR LES PAS DE LA VELUE » 2021-07-09 – 2021-07-09

La Ferté-Bernard Sarthe

7 7 EUR La légende dit qu’elle reviendrait tous les 90 ans ! La terreur de la Vallée de l’Huisne, le monstre cracheur de feu, la bête aux griffes acérées et à la queue redoutable, cachée dans les eaux profondes… La VELUE !

Une organisation secrète est née pour la combattre : la Confrérie de la Velue. Elle a désormais besoin de vous ! La Confrérie recherche des volontaires pour devenir chevalier ! Vous avez toujours rêvé d’être adoubé ? De défendre les plus faibles, d’être loyal, juste et courtois ? Venez mesurer votre bravoure, votre honneur et votre esprit ! Nous vous invitons à trois parcours qui vous permettront de mettre en avant ces qualités pour devenir «Chevalier de la Confrérie de la Velue» !

À Montmirail, Tuffé-Val-de-la-Cheronne et La Ferté-Bernard, voyagez dans le temps, à la rencontre d’hommes et de femmes du passé. Un guide conférencier du Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois et des personnages vous aideront à tout savoir sur ces trois anciennes cités ! L’aventure vous tente ? Alors n’hésitez pas, devenez Chevalier de la Confrérie de la Velue !

Du XIIIe siècle, vous apparaîtra Isabelle, Dame de la Ferté, mère du Chevalier Bernard V. Elle vous initiera aux valeurs de la chevalerie et vous invitera à voyager dans les rues de la cité fertoise. Partez sur les traces de l’ancienne forteresse protégée par les eaux de l’Huisne. Mais les douves protectrices peuvent devenir dangereuses…

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme ou sur le site internet. Visite tous public. 7€/adulte et 4€/enfant (6 à 12 ans). Port du masque obligatoire. Départ de la visite depuis l’Office de Tourisme.

+33 2 43 71 21 21 http://www.tourisme-lafertebernard.fr/

