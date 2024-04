Visites théâtralisées « Si Pont-de-Bois m’était conté » Kino Ciné Villeneuve-d’Ascq, mardi 9 avril 2024.

Visites théâtralisées « Si Pont-de-Bois m’était conté » Partez pour une visite théâtrale du quartier Pont-de-Bois tout au long du mois d’avril. Gratuit sur réservation. 9 – 17 avril Kino Ciné Gratuit sur réservation

Début : 2024-04-09T14:15:00+02:00 – 2024-04-09T14:45:00+02:00

Fin : 2024-04-17T16:30:00+02:00 – 2024-04-17T17:00:00+02:00

Au milieu des années 1970 s’ouvrent les portes des locaux flambant neufs de l’Université de Lille – Lettres et Droit (ancêtre de Lille 3 et de l’actuel campus Pont-de-Bois), délocalisée du centre-ville de Lille vers ce qui devenait peu à peu la « ville-neuve d’Ascq ». Voilà donc cinquante ans que les architectes Pierre Vago et André Lys ont livré ce chantier énorme fondé sur une ambition qui ne l’était pas moins : implanter un abri de béton et de verre dédié au savoir, à la pensée et à la culture au milieu de ce qui n’était encore que bosquets, marécages et champs de betteraves…

Si Pont de Bois m’était conté… propose une exploration poétique et drolatique des lieux qui entend aussi bien visiter l’espace que le temps à la rencontre de celles et de ceux qui l’habitent, au présent comme au passé, connu.e.s ou inconnu.e.s.

Concept : Maxence Cambron & Audrey Chapon

Ecriture et interprétation : Les étudiant.e.s de Licence 2 en « Etudes théâtrales »Ce projet a été mené dans le cadre d’un atelier d’écriture proposé par Audrey Chapon

Kino Ciné Université Lille 3 – Rue du barreau 59653 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 41 61 43 http://www.kino-cine.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-si-pont-de-bois-metait-conte-860767166767 »}]