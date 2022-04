Visites théâtralisées Richelieu Richelieu Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Richelieu

Visites théâtralisées Richelieu, 28 juillet 2022, Richelieu. Visites théâtralisées Richelieu

2022-07-28 – 2022-08-24

Richelieu Indre-et-Loire Richelieu 7 EUR La compagnie Alborada vous emmène pour une visite fantaisiste et décalée de la ville de Richelieu. La compagnie Alborada vous emmène pour une visite fantaisiste et décalée de la ville de Richelieu. culture@ville-richelieu.fr +33 2 47 58 10 02 La compagnie Alborada vous emmène pour une visite fantaisiste et décalée de la ville de Richelieu. Richelieu

dernière mise à jour : 2022-04-23 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Richelieu Autres Lieu Richelieu Adresse Ville Richelieu lieuville Richelieu Departement Indre-et-Loire

Richelieu Richelieu Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/richelieu/

Visites théâtralisées Richelieu 2022-07-28 was last modified: by Visites théâtralisées Richelieu Richelieu 28 juillet 2022 Indre-et-Loire Richelieu

Richelieu Indre-et-Loire