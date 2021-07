Saint-Bertrand-de-Comminges Musée archéologique départemental Haute-Garonne, Saint-Bertrand-de-Comminges Visites théâtralisées « racontez-moi Lugdunum » Musée archéologique départemental Saint-Bertrand-de-Comminges Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Saint-Bertrand-de-Comminges

Visites théâtralisées « racontez-moi Lugdunum » Musée archéologique départemental, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Saint-Bertrand-de-Comminges. Visites théâtralisées « racontez-moi Lugdunum »

du samedi 17 juillet au samedi 21 août à Musée archéologique départemental

Visites théâtralisées « racontez-moi _Lugdunum_ » à 11h, rendez-vous en ville basse, départ au monument à enceinte circulaire sur le site antique (déambulation depuis le site antique jusqu’au musée) : les samedi 17 juillet, 24 juillet, 31 juillet, 7 août, 21 août, les mercredi 21 juillet, 28 juillet, 4 août, 11 août, 18 août et le dimanche 15 août. Visites proposées par la Compagnie Millimétrée du Collectif Culture en Mouvements. Durée 1h15

Gratuit

Déambulation depuis le site antique de Lugdunum jusqu’au musée archéologique Musée archéologique départemental rue du musée, saint-bertrand de comminges Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne

2021-07-17T11:00:00 2021-07-17T12:15:00;2021-07-21T11:00:00 2021-07-21T12:15:00;2021-07-24T11:00:00 2021-07-24T12:15:00;2021-07-28T11:00:00 2021-07-28T12:15:00;2021-07-31T11:00:00 2021-07-31T12:15:00;2021-08-04T11:00:00 2021-08-04T12:15:00;2021-08-07T11:00:00 2021-08-07T12:15:00;2021-08-11T11:00:00 2021-08-11T12:15:00;2021-08-15T11:00:00 2021-08-15T12:15:00;2021-08-18T11:00:00 2021-08-18T12:15:00;2021-08-21T11:00:00 2021-08-21T12:15:00

Lieu Musée archéologique départemental Adresse rue du musée, saint-bertrand de comminges Ville Saint-Bertrand-de-Comminges