La Troupe de théâtre d’improvisation Le Mitch interpellera les visiteurs par des instants théâtralisés et improvisés dans tout le parcours du musée. En interaction avec les visiteurs, Le Mitch mettra en scène les collections du musée, l’histoire des lieux et de ses propriétaires d’antan. Ce soir-là, le musée passe en mode nocturne ! Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale 13 avenue de Champagne – 51200 Epernay Épernay Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T21:15:00;2022-05-14T22:00:00 2022-05-14T22:45:00

