Visites théâtralisées et ludiques Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups – Maison de Chateaubriand, 18 septembre 2021, Châtenay-Malabry.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups – Maison de Chateaubriand

Henriette et Huguette sont spécialistes des visites guidées. Elles entraînent le public avec leur grain de fantaisie historique et pédagogique dans une folle aventure théâtrale. Elles sèment la petite histoire comme la grande avec une énergie toujours renouvelable ! Révélations, mystères, anecdotes véridiques, assistance, bonne humeur et sparadrap ! Le public découvre le parc comme il ne l’a jamais vu et il passe un moment humoristique et poétique !

Entre humour, érudition et poésie, une redécouverte du parc dessiné et planté par Chateaubriand. Pour petits et grands !

Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups – Maison de Chateaubriand 87 rue de Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00