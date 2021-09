Grand Site archéologique de Grand Grand, Vosges Visites théâtralisées et en déambulation par la Compagnie Rebonds d’Histoires Site archéologique de Grand Grand Catégories d’évènement: Grand

### Les deux conteurs Matthieu Epp et Fred Pougeard débarquent à Grand, déterminés à percer le mystère de cette cité antique. Partout où ils passent, ils ébranlent les certitudes les plus établies, tous sujets et périodes confondus ; même et surtout ceux pour lesquels ils n’ont aucune compétence particulière ! Tutoyeurs de l’invisible, ils prétendent deviner, flair poétique en action, ce que toute une vie d’étude ne parvient pas à révéler aux archéologues les plus chevronnés. Parcourez le site de Grand à leurs côtés, à travers une balade scientifiquement loufoque et historiquement décalée. Tout public à partir de 8 ans I Durée : 1h30 I Départ de la Mosaïque

Gratuit

