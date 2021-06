Loos La Fileuse Loos, Nord Visites théâtralisées de la Fileuse La Fileuse Loos Catégories d’évènement: Loos

le samedi 18 septembre à La Fileuse

Le public est invité à visiter les lieux et à découvrir une troupe d’artistes en répétition – ils préparent « Le Songe d’une Nuit d’été ». Hélas la comédienne principale ayant soudainement disparu, le metteur en scène va devoir trouver la perle rare dans le public pour la remplacer. _Par la compagnie Les Baladins_

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Découvrez la Fileuse en compagnie des Baladins ! La Fileuse 81 rue du Maréchal Foch 59120 Loos Loos Nord

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:30:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:30:00

