Noirmoutier-en-l'Ile Chateau-musée Noirmoutier-en-l'Île, Vendée Visites théâtralisées Chateau-musée Noirmoutier-en-l'Ile Catégories d’évènement: Noirmoutier-en-l'Île

Vendée

Visites théâtralisées Chateau-musée, 18 septembre 2021, Noirmoutier-en-l'Ile. Visites théâtralisées

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chateau-musée

La compagnie Les Paloukés revient avec humour sur les neuf siècles qui nous séparent de la fondation du château de Noirmoutier. Mis en scène et jouée par Philomène Tulenew en compagnie de Michel Rabiller, le spectacle mêle faits historiques et anecdotes liées au monument historique classé. Adapté aux plus grands nombres, le spectacle a été écrit spécialement pour les Journées européennes du Patrimoine.

Pass sanitaire obligatoire à partir de 18 ans ; spectacle en plein air (sous réserve de conditions météorologiques favorables)

L’histoire du château de Noirmoutier par la compagnie Les Paloukés, spécialisée dans le théâtre collaboratif et culturel Chateau-musée Place d’Armes, 85330 Noirmoutier-en-l’Ile Noirmoutier-en-l’Ile Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Noirmoutier-en-l'Île, Vendée Autres Lieu Chateau-musée Adresse Place d'Armes, 85330 Noirmoutier-en-l'Ile Ville Noirmoutier-en-l'Ile lieuville Chateau-musée Noirmoutier-en-l'Ile