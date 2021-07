Louhans Louhans 71500, Louhans Visites théâtralisées au Musée de Louhans Louhans Louhans Catégories d’évènement: 71500

Louhans

Visites théâtralisées au Musée de Louhans Louhans, 26 août 2021-26 août 2021, Louhans. Visites théâtralisées au Musée de Louhans 2021-08-26 – 2021-08-26 Musée municipal de Louhans 29 Rue des Dodanes

Louhans 71500 4 4 EUR La compagnie Pièces et main d’œuvre propose une visite théâtralisée, pour les petits ou les grands, pour les amoureux des musées comme ceux qui n’y vont jamais. Cette visite inédite et originale a pour mission d’offrir un nouveau regard sur les musées louhannais. Réservation obligatoire au 03.85.76.75.10 (service culturel de la ville de Louhans). musee@louhans-chateaurenaud.fr +33 3 85 76 75 25 La compagnie Pièces et main d’œuvre propose une visite théâtralisée, pour les petits ou les grands, pour les amoureux des musées comme ceux qui n’y vont jamais. Cette visite inédite et originale a pour mission d’offrir un nouveau regard sur les musées louhannais. Réservation obligatoire au 03.85.76.75.10 (service culturel de la ville de Louhans). dernière mise à jour : 2021-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: 71500, Louhans Étiquettes évènement : Autres Lieu Louhans Adresse Musée municipal de Louhans 29 Rue des Dodanes Ville Louhans lieuville 46.63017#5.2244