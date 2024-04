Visites théâtralisées au Château Toulouse-Lautrec Lieu-dit Malromé Saint-André-du-Bois, dimanche 14 juillet 2024.

Vivez la Belle Epoque avec le peintre Henri de Toulouse-Lautrec ! Entrez dans l’Histoire et marchez dans les pas de l’affichiste rendu célèbre par le Moulin Rouge et la Goulue , une danseuse haute en couleurs. De retour de son atelier parisien, l’artiste fait une halte chez sa mère à Malromé, pour nous conter anecdotes et histoires locales.

Une visite dynamique, innovante, drôle et costumée qui plaira aux petits comme aux grands, animée cette année par nos guides conférenciers.

Informations & réservations sur notre site www.chateautoulouselautrec.com 16 16 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-14 15:00:00

fin : 2024-07-14

Saint-André-du-Bois 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine visite@chateautoulouselautrec.com

