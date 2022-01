VISITES THÉÂTRALISÉES Abbaye de Saint-Savin Saint-Savin Catégories d’évènement: Saint-Savin

Vienne

VISITES THÉÂTRALISÉES Abbaye de Saint-Savin, 15 février 2022, Saint-Savin. VISITES THÉÂTRALISÉES

du mardi 15 février au jeudi 24 février à Abbaye de Saint-Savin

En compagnie de Léon Edoux, inventeur de l’ascenseur hydraulique, ou d’Amélie son épouse, venez percer les mystères de l’Abbaye ! Au programme : exploration de l’Abbaye, découverte des fresques de l’église et beaucoup d’humour. Une visite idéale pour toute la famille ! Un vrai voyage à travers le temps vous attend !

13€/adulte- 7,50€/enfant entre 8 et 12 ans

Embarquez pour une découverte aussi insolite que déjantée, en compagnie du couple Édoux, duo d’inventeurs natifs de Saint-Savin! Abbaye de Saint-Savin Place de la libération 86310 Saint-Savin Saint-Savin Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-15T15:00:00 2022-02-15T16:00:00;2022-02-17T15:00:00 2022-02-17T16:00:00;2022-02-22T15:00:00 2022-02-22T16:00:00;2022-02-24T15:00:00 2022-02-24T16:00:00

