VISITES THÉÂTRALISÉES À LA BOUGIE Montmirail, 16 février 2022, Montmirail.

VISITES THÉÂTRALISÉES À LA BOUGIE Montmirail

2022-02-16 – 2022-02-16

Montmirail Sarthe Montmirail

14h30 et 16h30. Durée des visites : 1h30. 11€ par adulte – 9€ pour les 8-18 ans. Gratuit pour les moins de 8 ans. Dame Aliénor Gouët et Lady Ella Plantagenêt vous emmènent à la découverte du Château de Montmirail à la lueur des bougies. Laissez-vous conter l’histoire des lieux au cours de ces visites théâtralisées et remontez le temps aux côtés de ces deux personnages pour lesquels Montmirail n’a plus aucun secret…

contact@chateaudemontmirail.com; réservations : 02.43.93.72.71

+33 2 43 93 72 71

14h30 et 16h30. Durée des visites : 1h30. 11€ par adulte – 9€ pour les 8-18 ans. Gratuit pour les moins de 8 ans. Dame Aliénor Gouët et Lady Ella Plantagenêt vous emmènent à la découverte du Château de Montmirail à la lueur des bougies. Laissez-vous conter l’histoire des lieux au cours de ces visites théâtralisées et remontez le temps aux côtés de ces deux personnages pour lesquels Montmirail n’a plus aucun secret…

contact@chateaudemontmirail.com; réservations : 02.43.93.72.71

Montmirail

dernière mise à jour : 2022-01-28 par