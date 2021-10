VISITES THÉÂTRALISÉES À LA BOUGIE Montmirail, 3 novembre 2021, Montmirail.

VISITES THÉÂTRALISÉES À LA BOUGIE 2021-11-03 – 2021-11-03 Château de Montmirail – 2 Place du Château

Montmirail Sarthe

Les mercredis 27 octobre et 03 novembre, à 14h30 et 16h30, ̂ et ́ ̈ vous emmènent à la découverte du Château de Montmirail, à la lueur des bougies.

Laissez-vous conter l’histoire des lieux au cours de ces ́ ̂ ́ ‘ et remontez le temps aux côtés de ces deux personnages pour lesquels Montmirail n’a plus aucun secret…

Et pour profiter encore un peu plus du Château, ́ __ ̀ , pour se réchauffer autour d’un chaleureux goûter gourmand, avant ou après la visite.

Tarifs :

– Adulte : 11.00 €

– Réduit : 9.00 €

Réservations sur https://chateaudemontmirail.com/visite-du-chateau/

+33 2 43 93 72 71 https://chateaudemontmirail.com/visite-du-chateau/

