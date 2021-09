Visites sur le site des mégalithes de Locmariaquer Site des mégalithes de Locmariaquer, 18 septembre 2021, Kerouarc'h.

**« Visite pour tous »** Présentation du Néolithique avec des objets visuels et tactiles (hache polie, herminette, poterie…) Visite adaptée du **Grand menhir brisé, du tumulus d’Er Grah et le dolmen de la Table des Marchands** Conditions : Port du masque Pass sanitaire (ou test antigénique ou PCR négatif de moins 72 heures ou résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois). _visite commentée, samedi 18 et dimanche 19 septembre, à 15h00 durée : 1h30 Publics : adultes, enfants personnes déficientes intellectuelles, visuelles et motrices 40 personnes maximum_ _Réservation obligatoire par téléphone au 02 97 57 37 59 gratuit_ **Visite commentée à 11h00** Le Site des mégalithes de Locmariaquer est **labellisé Tourisme & Handicap** auditif, mental, moteur et visuel En visite libre et gratuite •visiteur sourd et malentendant : Vidéo en LSF et ST en français. Salle vidéo équipée d’une boucle magnétique Parcours de visite sur tablette tactile (LSF, LSF/ST en français), disponible à l’accueil •visiteur déficient intellectuel : carnet de visite « facile à lire et à comprendre », disponible à l’accueil •visiteur à mobilité réduite : salle vidéo accessible •visiteur non et mal voyant : carnet de visite braille et gros caractères, disponible à l’accueil

Entrée libre, port du masque obligatoire, pass sanitaire

Une visite pour tous sur le site des mégalithes

Site des mégalithes de Locmariaquer site des mégalithes, 56 Locmariaquer Kerouarc’h Morbihan



2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00