Visites sur le pouce ! Musée Alice Taverne, 14 mai 2022 19:00, Ambierle.

Nuit des musées Visites sur le pouce ! Musée Alice Taverne Samedi 14 mai, 19h00 Entrée libre, nombre limité en fonction des jauges

1 thème, 20 minutes : profitez de courtes visites guidées gratuites.

Visites sur le pouce !

1 thème, 20 minutes : de quoi étancher votre soif de culture !

Rendez-vous au musée pour profiter de courtes visites guidées, gratuites, autour d’un objet incontournable ou insolite des collections du musée.

Un départ toutes les 30 minutes de 19h à 21h30 (dernier départ).

Musée de la vie quotidienne du XIXe siècle, reconstitutions d’intérieurs de la vie paysanne du Forez.

http://www.museealicetaverne.fr

Free entry, limited number depending on the gauges Saturday 14 May, 19:00

Museum of everyday life of the 19th century, reconstruction of interiors of the peasant life of the Forez.

¡Visitas sobre la marcha!

1 tema, 20 minutos: ¡para saciar su sed de cultura! Diríjase al museo para disfrutar de visitas guiadas cortas, gratuitas, alrededor de un objeto imprescindible o insólito de las colecciones del museo.

Salida cada 30 minutos de 19h a 21h30 (última salida).

Entrada libre, número limitado en función de los calibradores Sábado 14 mayo, 19:00

Rue de la Grye, 42820 Ambierle, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France 42820 Ambierle Auvergne-Rhône-Alpes