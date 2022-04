Visites sur le pouce au Château de Caen Caen, 28 avril 2022, Caen.

Musée de Normandie
Château – 14000 Caen

2022-04-28 12:30:00 – 2022-04-28 13:00:00

Caen Calvados

Les visites sur le pouce sont de retour au Château de Caen !

Un jeudi sur deux, un médiateur du Musée de Normandie vous accueille sur le temps de la pause méridienne pour une visite-découverte d’un lieu emblématique du château. Prenez une petite pause et ouvrons la discussion autour de cette passionnante forteresse, de son passé et de son avenir !

Visites à 12h30. Durée : 30 minutes. Sur réservation.

5 dates, 5 thèmes :Jeudi 28 avril 2022 : le donjon disparuJeudi 12 mai 2022 : l’espace palatial de Guillaume le Conquérant à aujourd’huiJeudi 09 juin 2022 : la Porte des Champs, témoin de l’architecture médiévaleJeudi 23 juin 2022 : l’église et la paroisse Saint-GeorgesJeudi 07 juillet 2022 : Le jardin des simples : découverte des plantes et de leurs principaux usages

Ouverture des réservations deux mois avant chaque visite.

mdn-reservation@caen.fr +33 2 31 30 47 60 https://musee-de-normandie.caen.fr/



