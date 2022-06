Visites sur le patrimoine industriel de Montbard Montbard Montbard Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Côte-d’Or EUR 0 0 Montbard est fortement marquée par le comte de Buffon. Connu pour son œuvre naturaliste, il a également expérimenté le travail du métal. La ville en a hérité son activité métallurgique. Ce patrimoine a permis de dessiner son paysage. Profitez de cette visite pour découvrir ou redécouvrir les passés et présents industriels de la cité. Mercredi 29 juin à 14h et mardi 30 août à 10h. Rendez-vous devant les grilles du musée – entrée basse du Parc. Plus d’infos sur la programmation « Explorez les paysages de l’Auxois Morvan » : www.pah-auxois.fr Durée 1h30 / Gratuit +33 3 80 92 53 81 Montbard est fortement marquée par le comte de Buffon. Connu pour son œuvre naturaliste, il a également expérimenté le travail du métal. La ville en a hérité son activité métallurgique. Ce patrimoine a permis de dessiner son paysage. Profitez de cette visite pour découvrir ou redécouvrir les passés et présents industriels de la cité. Mercredi 29 juin à 14h et mardi 30 août à 10h. Rendez-vous devant les grilles du musée – entrée basse du Parc. Plus d’infos sur la programmation « Explorez les paysages de l’Auxois Morvan » : www.pah-auxois.fr Durée 1h30 / Gratuit Montbard

