Visites supplémentaires !

La caverne du dragon, musée du chemin des dames, le samedi 3 juillet à 10:00

Nous proposerons exceptionnellement deux visites supplémentaires de la Caverne du Dragon, à 19h et à 20h, et le Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames fermera ses portes à 21h pour l’occasion. Chaque visite est obligatoirement guidée et dure 1h environ. L’entrée est gratuite pour les départs de visite de 19h et 20h.

Visite limitée à 49 personnes au maximum. Prévoir un vêtement chaud (12°C à l’intérieur de la Caverne !).

La caverne du dragon,musée du chemin des dames Chemin des Dames RD 18 CD, Oulches-la-Vallée-Foulon, Aisne, Hauts-de-France Oulches-la-Vallée-Foulon Aisne



