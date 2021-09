Villeneuve-sur-Yonne Espace culturel Jean-Pierre Pincemin Villeneuve-sur-Yonne, Yonne Visites spontanées du Théâtre de Villeneuve sur Yonne Espace culturel Jean-Pierre Pincemin Villeneuve-sur-Yonne Catégories d’évènement: Villeneuve-sur-Yonne

Yonne

Visites spontanées du Théâtre de Villeneuve sur Yonne Espace culturel Jean-Pierre Pincemin, 18 septembre 2021, Villeneuve-sur-Yonne. Visites spontanées du Théâtre de Villeneuve sur Yonne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Espace culturel Jean-Pierre Pincemin

Le théâtre de Villeneuve sur Yonne est ouvert ! Vous pouvez y entrer, le visiter, accompagné.e.s par l’équipe des Chantiers du Théâtre, qui depuis janvier dernier, fait vivre et anime ces lieux. Les loges, la scène, les coulisses, un petit parcours au sein du théâtre vous attend, pour découvrir le lieu et rencontrer l’équipe, qui travaille au décor d’un prochain stage avec les enfants du Centre de Loisirs “C’est mon Théâtre !!” Durée de la visite : entre 10 et 20 min

Visite accompagnée d’un.e membre de l’équipe du théâtre

Visitez le théatre dans ses moindres recoins Espace culturel Jean-Pierre Pincemin 25 rue Carnot 89500 Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Villeneuve-sur-Yonne, Yonne Autres Lieu Espace culturel Jean-Pierre Pincemin Adresse 25 rue Carnot 89500 Villeneuve-sur-Yonne Ville Villeneuve-sur-Yonne lieuville Espace culturel Jean-Pierre Pincemin Villeneuve-sur-Yonne