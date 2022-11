Visites spéléologiques au Parc Minier Tellure Sainte-Marie-aux-Mines

Haut-Rhin EUR Toute l’année, le parc TELLURE propose sept visites « spéléos » dans la mine Saint-Jean Engelsbourg: La visite « Immersion plus » (1h45) Découverte d’un réseau du 16ème siècle et une descente sur corde d’environ 20m. A partir de 8 ans Tarif : 27€ / personne La visite » Traversée Cupfermine » (1h45) Il s’agit d’une petite traversée dans les réseaux XVIème avec escalade simple et 2 rappels de 12m. Débutant à partir de 8 ans Tarif : 33€ / personne La visite « Grande Colonne» (2h) Elle permet une approche complète et ludique de la spéléologie minière avec : – Une montée à l’échelle rigide de 20m environ – Le passage d’une vire sécurisée par une ligne de vie – Un retour en tyrolienne – Et une descente sur corde d’environ 20m A partir de 8 ans Tarif : 33€ / personne La visite « Puits du Fond » (3h) Elle propose un parcours plus sportif qui emmène le visiteur au cœur de la montagne après une descente de 4 puits, soit environ 100m de descente sur corde. A partir de 12 ans. Public sportif Tarif : 43€ / personne La visite « Mine de Zinc » (3h) Elle est une galerie XVIème qui vous permet de vous plonger dans un véritable labyrinthe en 3D, émaillée d’escalades et de descentes en rappel.

Visite intermédiaire à partir de 12 ans. Public sportif.

Tarif : 43€ par personne La visite « Colonne St Jean » (4h) Elle propose une descente ludique sur 120 m ponctuée d’une tyrolienne, d’un pendule et d’un rappel plein gaz de 50 m A partir de 12 ans. Public sportif Tarif : 56€ / personne La visite « Armée Céleste » (5h)

Elle consiste en la visite d’un vaste réseau XVIème et XVIIIème sur 140m de haut, ponctué de nombreux rappels et de passages aériens et aquatiques. Niveau expert. A partir de 15 ans. 56€ / personne. Visites encadrées par un guide spéléo diplômé du Brevet d’Etat Equipement nécessaire fourni (bottes, combinaison, baudrier, casque avec lampe frontale). Uniquement sur réservation. De novembre à mars inclus : MINIMUM 4 PERSONNES. Pour réserver votre visite spéléologique en hiver, contacter directement le Parc Minier Tellure au 03 89 49 98 30. Toute l’année, le parc TELLURE propose huit visites « spéléos » dans la mine Saint Jean Engelsbourg allant de 1h45 à 6h selon la formule choisie. +33 3 89 49 98 30 Sainte-Marie-aux-Mines

