Visites spéciales vernissage MEG Genève, samedi 4 mai 2024.

Visites spéciales vernissage Visites dans l’exposition temporaire. Exposition temporaire. Le samedi 4 mai et le dimanche 5 mai. 4 et 5 mai MEG CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-04T14:00:00+02:00 – 2024-05-04T17:00:00+02:00

Fin : 2024-05-05T14:00:00+02:00 – 2024-05-05T17:00:00+02:00

Lors du week-end du vernissage, des visites sont menées par les personnes qui ont participé à la création des Capsules, des espaces indépendants et immersifs, dans l’exposition temporaire !

Pensées comme un dialogue entre les héritiers et les héritières des collections, les publics et le MEG, les Capsules proposent chacune une histoire d’objets abordant le passé, le présent et le futur des collections du MEG.

Au cours des différentes visites, chaque invité-e partage avec vous aussi bien les réflexions que les actions qu’il et elle mène avec et au sujet de ce patrimoine. L’occasion de saisir les processus et les enjeux de leur implication dans cette exposition.

Intervenant-e-s

Samson Ogiamien, artiste né à Benin City, au Nigeria, au sein de la famille noble Ogiamien. Il vit et travaille à Graz en Autriche.

Heather Georges, historienne et chercheuse, directrice du Woodland Cultural Center à Six Nations de la rivière Grand (Canada).

L’ensemble des intervenant-e-s et le programme complet sera confirmé prochainement.

Visites spéciales vernissage

Samedi

14h, 15h, 16h

Dimanche

14h, 15h, 16h

L’accès à l’exposition temporaire est gratuit en 2024.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève

