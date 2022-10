Visites spéciales de Noël au Château de Lantis Dégagnac Dégagnac Catégories d’évènement: Dégagnac

Visites spéciales de Noël au Château de Lantis Dégagnac, 22 décembre 2022, Dégagnac. Visites spéciales de Noël au Château de Lantis

Lot Dégagnac 0 0 EUR Deux visites spéciales Noël pendant les vacances de fin d’année.

Sur réservation au 056Meurthe-et-Moselle47 ou au 0632960089 .

Visite suivie de dégustation de chocolat et vin chauds, accompagnée d’une gourmandise dans la cuisine du château devant le feu de la cheminée monumentale. C’est tout un château illuminé, palpitant de la magie de Noël qui propose une visite très spéciale à la découverte des Noëls anciens du Quercy.

Pendant les vacances de Noël, venez profiter d’une visite découverte spéciale, autour du Noël ancien dans le Quercy, traditions et légendes : « Récit d’un Noël Quercynois d’autrefois »

Petits et grands sont les bienvenus ! ©kikidi46

