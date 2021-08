Créteil Cathédrale Notre-Dame de Créteil Créteil, Val-de-Marne Visites sonores dans Créteil Cathédrale Notre-Dame de Créteil Créteil Catégories d’évènement: Créteil

Au départ de la cathédrale de Créteil (2 rue Pasteur Vallery-Radot), emblématique patrimoine du XXI siècle cristolien, cette balade propose de partir à la découverte des micros vibrations de l’écosystème urbain. Equipés de casques et de capteurs, guidés par l’artiste Jérome Fino, nous partirons à la recherche des sons du patrimoine insignifiant, mobilier urbain et autres objets de la vie quotidienne, pour tenter de percevoir l’inaudible bruit de fond qui ne cesse de hanter l’espace public de cette ville nouvelle. **Durée du parcours : 2h**

Inscription nécessaire, nombre de places limité, port du masque et passe sanitaire nécessaires. Le parcours comporte un trajet en métro, merci de prévoir un titre de transport. Fin du parcours à la station Créteil Pointe du Lac – Ligne 8

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T18:30:00

