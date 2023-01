Visites Sonores 2023 : Aux Fermes Paysannes et Sauvages Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère Catégories d’Évènement: Châteauneuf-sur-Isère

Drôme

Visites Sonores 2023 : Aux Fermes Paysannes et Sauvages
1385 Rte De Perouiller Ferme du Rougequeue
Châteauneuf-sur-Isère
Drôme

2023-05-13

Ferme du Rougequeue 1385 Rte De Perouiller

Châteauneuf-sur-Isère

Drôme Châteauneuf-sur-Isère En partenariat avec la Foire Gourmande CROQUONS NATURE, un ornithologue de la LPO vous fera entendre les sons des oiseaux

au printemps ! fermedurougequeue@gmail.com +33 7 69 05 65 52 https://fermedurougequeue.fr/ Ferme du Rougequeue 1385 Rte De Perouiller Châteauneuf-sur-Isère

